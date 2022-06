Bryan Reynolds legt vandaag medische tests af bij Westerlo, dossier ‘Yow’ bijna rond

Westerlo en AS Roma bereikten een akkoord over Reynolds voor een uitleenbeurt van één seizoen, met een aankoopoptie van zeven miljoen euro. De kans dat Westerlo die optie zal lichten is zo goed als onbestaande, maar de Italianen stonden erop om ze in het contract op te nemen. Na de fysieke en medische testen kan de overgang helemaal afgerond worden.

Op de tweede Amerikaan, Griffin Yow, is het nog even wachten. Westerlo bracht een laatste bod uit op de 19-jarige linksbuiten van DC United. Er is nog geen definitief akkoord, maar naar verwachting wordt de transfer eerstdaags afgerond. Yow reisde afgelopen weekend al niet meer mee met zijn club voor een competitiewedstrijd tegen Chicago Fire.