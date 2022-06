Bondscoach Ives Serneels heeft zijn definitieve EK-selectie bekendgemaakt: Kassandra Missipo, Elena Dhont en Ella Van Kerkhoven grote verrassingen

Serneels startte midden mei aan de voorbereiding op het EK met een preselectie van 33 speelsters. Isabelle Iliano moest begin juni de selectie al verlaten vanwege een blessure en net voor de eerste oefenwedstrijd tegen Engeland afgelopen donderdag verkleinde Serneels al een eerste keer zijn selectie. Toen moesten Jarne Teulings, Zenia Mertens, Shari Van Belle en Marie Detruyer de groep al verlaten. Van de 28 overgebleven Flames moeten nu ook Femke Bastiaen, Chloe Vande Velde, Jassina Blom, Lenie Onzia en Jill Janssens hun droom opbergen.

België neemt na 2017 voor de tweede keer deel aan het EK en zit in groep D samen met IJsland (10/07), Frankrijk (14/07) en Italië (18/07).

De 23 namen:

Doelvrouwen: Nicky Evrard, Diede Lemey, Lisa Lichtfus

Verdedigers: Laura De Neve, Laura Deloose, Sari Kees, Davina Philtjens, Charlotte Tison, Amber Tysiak, Jody Vangheluwe

Middenvelders: Julie Biesmans, Féli Delacauw, Marie Minnaert, Kassandra Missipo, Justine Vanhaevermaet

Aanvallers: Janice Cayman, Tine De Caigny, Elena Dhont, Hannah Eurlings, Ella Van Kerkhoven, Davinia Vanmechelen, Sarah Wijnants, Tessa Wullaert

Bondscoach Serneels: “Geen gemakkelijk weekend”

“Het was geen gemakkelijk weekend”, aldus Ives Serneels op de persconferentie. “Ik ben trainer én mens, maar we kunnen maar 23 speelsters meenemen en we hebben knopen moeten doorhakken.” De mannen mogen eind dit jaar met 26 naar Qatar, dat vindt de bondscoach niet eerlijk. V”rouwen moeten gelijk zijn. Als dat in het mannenvoetbal kan voor een toernooi, dan is het jammer dat er een verschil is met de vrouwen. Zij hebben ook te maken gehad met corona.”

“Het was niet gemakkelijk om uit deze fantastische groep 5 speelsters niet te selecteren. Met onze staf proberen we hen nu te begeleiden. Of de groep nu opgelucht is met de duidelijkheid? Dat is logisch, maar het was belangrijk om tijd te nemen en elk individu optimaal te analyseren op sportief en medisch vlak.”

Serneels hoopt op het EK in Engeland minstens de groepsfase te overleven. “Deze selectie is gegroeid, daarom is de tweede ronde ons doel. Als we daar niet in geloven, dan zouden we hier niet op de juiste plaats zitten. We gaan er vol vertrouwen voor.”