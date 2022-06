Toeristisch verblijf in Antwerpen maand gesloten wegens mensenhandel

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft een toeristische verblijfaccommodatie in de Aalmoezenierstraat in de binnenstad een sluiting van een maand opgelegd omdat er ernstige aanwijzingen zijn dat er mensenhandel plaatsvond. De politie stelde de voorbije maanden tot twee keer toe vast dat er sekswerkers met een kwetsbaar profiel aanwezig waren en alles zou erop wijzen dat de uitbaters controle over hen uitoefenden.