Officieel: Anderlecht heeft met Nigeriaanse middenvelder Ishaq Abdulrazak eerste zomeraanwinst beet

Abdulrazak was afgelopen seizoen basisspeler bij Norrköping, waar hij sinds 2020 aan de slag is. De Zweedse club haalde hem toen weg bij de Nigeriaanse Unity Academy. Abdulrazak valt op met zijn dynamische speelstijl, iets wat zeer interessant is binnen het voetbal dat Felice Mazzu wil brengen. Hij kan ook op de flank uit de voeten. Volgens Zweedse media zou hij 4 miljoen euro kosten, maar de transfersom die Anderlecht betaalde is (nog) niet bekend.

“Dit is een grote stap voor mij en ik ben er erg trots op”, zegt Abdulrazak op de clubwebsite. “Ik wil zo snel mogelijk mijn waarde bewijzen voor de ploeg en ik kijk er naar uit om mijn teamgenoten en de fans te ontmoeten.”

“We volgen Ishaq al een hele tijd en we zijn heel blij dat we hem nu kunnen toevoegen aan de groep”, aldus CEO Peter Verbeke. “Ishaq heeft enerzijds veel fysieke kwaliteiten, hij is snel, wendbaar, heeft volume en speelt met veel assertiviteit. Anderzijds beschikt hij ook over veel technisch vermogen waardoor hij polyvalent inzetbaar is.”

Anderlecht hoopt in de komende dagen ook nog de komst van Nilson Angulo af te ronden. De Ecuadoraanse spits is al enkele dagen in ons land en zal vermoedelijk ook heel binnenkort zijn handtekening zetten.

Bekijk hier de beste acties van Abdulrazak bij Norrköping:

