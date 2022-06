Treinconducteur (62) overleden in station Hilversum, kort na onenigheid met zwartrijders

Een 62-jarige conducteur uit Hengelo in Nederland is zondagavond overleden na onenigheid met twee minderjarige treinreizigers die geen ticket hadden. De man werd na het incident met de zwartrijders onwel, zegt de politie. De twee jongens van 15 en 16 uit Hilversum zijn diezelfde avond aangehouden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen het overlijden van de man en het incident.

Er ontstond een woordenwisseling tussen de jongens en de conducteur – die al ruim veertig jaar in dienst was bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) – toen die hen controleerde en aansprak. De conducteur haalde er twee collega’s bij, waarna de discussie opliep en er “over en weer wat geduw en getrek was”, aldus een politiewoordvoerster. De intercity die onderweg was naar Amersfoort stopte daarna in Hilversum, het eerstvolgende station, waar een van de jongens werd aangehouden. De tweede verdachte werd later thuis aangehouden.

Volgens de politie werd nog geprobeerd de conducteur te reanimeren nadat hij onwel werd, maar tevergeefs. De man kwam uit Hengelo en was hoofdconducteur, laat de NS weten. Hij voelde zich na het voorval in de trein niet zo goed en ging op een bankje zitten op station Hilversum om bij te komen. Daar zakte hij in elkaar, zegt een woordvoerder.

Protestactie

Het spoorbedrijf spreekt van “enorm verdrietig nieuws, waar we echt ontsteld door zijn” en zegt volledig mee te werken aan het politieonderzoek. “We hebben op stations en in treinen camera’s, dat helpt om na te gaan wat er gebeurd is”, klinkt het. De NS staat in contact met nabestaanden en collega’s van de overleden conducteur.

Honderden leden van de VVMC, de vakbond voor rijdend spoorpersoneel, hebben maandagochtend stilgestaan bij het overlijden van hun collega. Dat gebeurde tijdens een protestactie bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. De vakbondsleden zijn boos over de CAO-voorstellen, die door VVMC-bestuurder Wim Eilert ’ronduit slecht’ werden genoemd. De bond wil nog niet reageren op het incident in Hilversum. “Wij weten het verhaal en dat het nog onderzocht wordt”, aldus woordvoerster Marike Timmermans. “Dat wachten wij af. Onze college heeft vermoedelijk een hartaanval gehad.”