Carl Hoefkens stapt eerste keer als T1 het veld op bij Club Brugge: “Ik wil Noa en Charles houden, maar de kans is er dat ze vertrekken”

“Eigenlijk ben ik hier vanochtend niet met een ander gevoel aangekomen dan anders”, grijnsde Hoefkens langs het veld. We spraken hem op het einde van zijn eerste training als T1 van Club Brugge, een rol die hij toegeschoven kreeg nadat Schreuder voor Ajax koos. Opvallend veel jong geweld trouwens, daar in het Belfius Basecamp. Omdat zowat de helft van de kern nog vakantie heeft, mogen er in totaal twaalf beloften meetrainen. “Ik heb het hen nog gezegd: kansen krijg je niet bij Club Brugge, die moet je verdienen”, vertelt Hoefkens. “Het is de bedoeling dat ze zich de komende weken tonen. En wie dat doet, mag blijven. Ik heb geen vast aantal postjes dat ik kan verdelen de komende weken. Dat maakt het ook zo boeiend. Soms komt zo’n evolutie ook gewoon heel onverwacht. Dat gebeurde bijvoorbeeld met Van der Brempt vorig seizoen.”

Hoefkens weet dat het een vreemde voorbereiding wordt: op 4 juli vervoegen Vanaken en co de groep na wat vakantie, twee weken later staat de Supercup al gepland. “Deze voorbereiding is inderdaad speciaal, maar ik zit al lang in het wereldje en schrik nog van weinig”, zegt Hoefkens. “Maar hoeft dat een nadeel te zijn, zo’n korte voorbereiding? Misschien ook niet.” Het grootste verschil met vroeger, toen hij nog in de schaduw opereerde? “Niet zo heel veel, enkel dat ik nu de absolute eindverantwoordelijkheid moet nemen. En we weten dat als de resultaten niet meteen uitstekend zijn, dat dat een nadeel kan zijn. Maar hoeft dat een catastrofe te zijn? Zeker niet.”

Positieve Ruud

Hoefkens wond er geen doekjes om. “Ons doel? Die vierde titel op rij pakken, daar gaan we niet flauw over doen. De titel is altijd een must bij Club Brugge en het enige wat telt. En het liefst met mooi voetbal”, zegt hij. “Daarnaast is de beker een mooie uitdaging én willen we het goed doen in Europa.” Vorig jaar sprak Clement rond dezelfde periode over een overwintering in de Champions League. “Uitspraken over onze ambitie in Europa kan ik nu nog niet doen. Daarvoor moeten we de loting afwachten, want daar hangt gewoon heel veel van af. Daar kan je niet naast. Maar eens we onze tegenstanders kennen, zal ik je daar een eerlijk, maar ambitieus antwoord op kunnen geven.”

De komende weken wordt er ook nog redelijk wat inkomend en uitgaand verkeer verwacht bij Club. Een aantal versterkingen, maar ook vertrekkers. En niet van de minsten. “Ik hoop De Ketelaere hier te houden, Noa ook, alle goede spelers eigenlijk. Maar ik weet ook dat de kans groot is - bij de ene al groter dan de andere - dat er een volgende stap aankomt. Dat gaan we de komende weken zien.” En dan is er nog Vormer: de kapitein van wie het contract na dit seizoen afloopt. “Ruud staat met heel veel positiviteit en energie op het veld. Hij doet zijn ding en krijgt mijn steun”, knikt Hoefkens. “Hij moet trainen voor zichzelf, zoals iedereen dat doet. Het is zijn rol om de groep vooruit te trekken en jonge gasten beter te maken.”