Beke wijst met vinger naar administratie in onderzoekscommissie kinderopvang: “Als minister kan je niet elk dossier opvolgen”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) schuift de verantwoordelijkheid over de crisis in de kinderopvang door naar het Agentschap Opgroeien. Beke moet zich maandag komen verantwoorden in de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang van het Vlaams Parlement. De hoorzitting is momenteel in middagreces, maar gaat na de middag verder.

“Op geen enkel ogenblik heb ik van het Agentschap Opgroeien signalen gekregen dat er te weinig instrumenten voorhanden waren of te weinig informatiedoorstroming was. Als minister kan je niet elk dossier persoonlijk opvolgen. Daarvoor vertrouwde ik op mijn agentschappen en administraties.” Met die woorden schoof voormalig Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) de verantwoordelijkheid voor de crisis in de kinderopvang door naar het Agentschap Opgroeien. Die moest zich tijdens de laatste publieke hoorzitting van de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang komen verantwoorden voor de wantoestanden van de laatste jaren.

LEES OOK. “Bent u deze positie nog waard?”: topvrouw Agentschap Opgroeien onder vuur in onderzoekscommissie kinderopvang

Ook parlementsleden Katrien Schryvers (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD), die meteen na Beke aan het woord kwamen, stelden vooral vragen over de verantwoordelijkheid van het agentschap. “Heeft u ooit moeten tussenkomen op het vlak van handhaving omdat het agentschap niet krachtdadig genoeg was?”, vroeg Schyrvers zich af. “Heeft de laksheid van de administratie mee geleid tot het drama in ’t Sloeberhuisje?”, vroeg Saeys dan weer.

Kritischer

Oppositiepartijen Vooruit en Groen stelden zich kritischer op ten opzichte van de voormalige minister. Het is flauw dat u de verantwoordelijkheid in de schoenen van de administratie wil schuiven”, zegt Hannes Anaf (Vooruit). “Ik begrijp dat u niet elk dossier afzonderlijk kan opvolgen, maar als de veiligheid van kinderen in gevaar is, moet je als bevoegd minister bijsturen. Uit de documenten die wij hebben gekregen, blijkt dat dat totaal niet gebeurd is. Uw vertrouwen in de administratie moet stoppen vanaf dat blijkt dat ze uw vertrouwen niet waard zijn.”

Björn Rzoska (Groen) gaat zelfs zover dat hij het beleid van Beke vergelijkt met het beleid van de huidige Vlaamse minister voor Welzijn Hilde Crevits (CD&V). “Crevits heeft meteen ingegrepen toen ze niet tevreden was met een antwoord van het agentschap (toen ze een herevaluatie vroeg van 54 crèches die nog open bleven te zijn terwijl er wel een gerechtelijk onderzoek naar gestart werd in het verleden, red.). Ze heeft bijgestuurd. Ik heb niet de indruk dat u dat gedaan heeft.”

Corona

Naast het Agentschap Opgroeien leek Beke zich ook te verstoppen achter de coronacrisis. “Tijdens de coronacrisis was het pompen of verzuipen. Iedereen lijkt dat vandaag vergeten te zijn. Wie van jullie zou andere prioriteiten aan de dag hebben gelegd?”, klinkt het bij Beke. “Zouden wij zonder pandemie verder hebben gestaan? Ja, zeker. Zouden wij daarmee een aantal zaken hebben kunnen voorkomen? Dat durf ik niet 100 procent met zekerheid te zeggen, maar we hadden wel sneller kunnen ingrijpen, absoluut.”