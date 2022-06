IN BEELD. KRC Genk-spelers starten seizoen met medische check-up en loopbandtest

KRC Genk is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. In totaal worden 19 Genkies bij Adlon in Diepenbeek verwacht voor een medische check-up en een loopbandtest. Kapitein Bryan Heynen beet om 8 uur de spits af, Daniel Muñoz komt om 17u als laatste aan de beurt.