Kotgenoten voorkomen verkrachting van studente in Brugge, politie kan vluchtende dader van snelweg plukken

Enkele studenten hebben in Brugge een verkrachting van een jonge studente voorkomen. “We hebben de dader van de weg kunnen plukken”, zegt Lien Depoorter van de lokale politie. De feiten speelden zich af aan Kotville in Brugge.

“We kunnen bevestigen dat er een poging tot verkrachting was aan Kotville”, aldus Lien Depoorter namens de Brugse politie. Kotville is een studentenresidentie, centraal gelegen aan de ring van Brugge, op wandelafstand van de hogescholen Vives, HoWest en ZoWe.

De jonge vrouw zit op kot in de Joseph Wautersstraat in Sint-Michiels, waar de feiten zich zondagavond afspeelden. Toen ze haar fiets in de kelder wilde plaatsen, probeerde een onbekende man toe te slaan. Hij rende achter de vrouw aan en trachtte haar vast te grijpen. Mogelijk was de man haar al een tijdje gevolgd.

Luid schreeuwen

Het grote geluk van de studente was waarschijnlijk dat er nog andere mensen in het gebouw waren. Toen de man haar aanviel, is ze luid beginnen te schreeuwen. Andere bewoners werden gealarmeerd en gingen zich vergewissen van de situatie. Daarom is de verdachte uiteindelijk op de vlucht geslagen en kon hij zijn daad niet voorzetten.

“Hij werd uiteindelijk opgepakt door de wegpolitie”, zegt de politiewoordvoerster nog. Blijkbaar ging om het om een man die reed met een wagen met Franse nummerplaat, waardoor de politie hem makkelijk kon traceren. “Hij werd gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, zo gaat Depoorter verder. “De zaak is in handen van het parket.”

Identiteit nog niet bevestigd

Bij het parket bevestigen ze het geval. “Het betreft een poging tot verkrachting van een studente ter hoogte van de fietsenstalling aan Kotville. Dankzij de signalering van de nummerplaat de man even later van de snelweg worden geplukt door de federale wegpolitie die hem dus gelukkig snel kon arresteren”, luidt het daar

De identiteit van de man kon nog niet worden bevestigd.