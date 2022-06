Twee ouderen komen om het leven bij woningbrand in Quiévrain

Bij een woningbrand in het Henegouwse Quiévrain zijn zaterdag kort voor middernacht twee oudere personen, een man en een vrouw, om het leven gekomen. Het parket heeft de tussenkomst van een derde a priori uitgesloten aangezien de deur van het huis van binnenuit was gesloten toen de hulpdiensten aankwamen.

Bij de autopsie van de twee lichamen werden ook geen uitwendige verwondingen aangetroffen. Het tweetal is overleden door een CO-vergiftiging.

Maar volgens het parket is er nog onduidelijkheid over één element. Zo werd een brandhaard in de slaapkamer aangetroffen, maar de mogelijkheid dat de brand op een andere plek in het huis is ontstaan, werd nog niet uitgesloten.