Raadkamer gestart met behandeling over zaak Schild & Vrienden, aantal verdachten in persoon aanwezig

De raadkamer in Gent is maandagnamiddag kunnen starten met de behandeling van de zaak rond Schild & Vrienden. Dit na een jarenlange procedureslag en een onverwacht uitstel vorige maand door een administratieve blunder waarbij drie verdachten verkeerdelijk waren opgeroepen als benadeelde. Een drietal verdachten is in persoon aanwezig, maar hoofdverdachte Dries Van Langenhove laat zich vertegenwoordigen door zijn advocaat Hans Rieder.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een “Pano”-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

De plenaire vergadering van de Kamer heeft in maart 2021 zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Van Langenhove zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zegt dat hij hoopt op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden.

Na een jarenlange procedureslag waren bijna alle partijen op 30 mei klaar om de zaak te pleiten voor de raadkamer, maar één partij vroeg uitstel. Het ging om één van drie partijen die verkeerdelijk als benadeelde of burgerlijke partij opgeroepen waren, in plaats van als verdachte of inverdenkinggestelde. Het gaat om een fout uit hoofde van de griffie, waardoor hun advocaten het dossier onvoldoende konden voorbereiden. De advocaat van één van hen vroeg uitstel en de raadkamer kon niet anders dan daarop ingaan.

De raadkamer kon maandagnamiddag nu wel starten met de behandeling van de zaak, achter gesloten deuren zoals gebruikelijk. Het Oost-Vlaamse parket zal de verwijzing vragen van oprichter Dries Van Langenhove en elf andere personen die banden hadden met de groepering.