Deinze

Kinderen laten slapen in open lucht: het is een Scandinavische trend die ook naar Deinze is overgewaaid. Met steun van de stad Deinze plaatste kinderopvang de (B)Engeltjes twee buitenslaapbedden. “Het verhoogt de weerstand en verlaagt de kans op allergie”, aldus schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V).