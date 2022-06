Bekende drugscrimineel Mink K. door Libanon uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse crimineel Mink K. (60) is uitgeleverd aan Nederland. K. werd eind maart in Libanon opgepakt, samen met zijn 41-jarige schoonzoon. De twee zijn zaterdag aan Nederland uitgeleverd, meldt het Nederlands Openbaar Ministerie (OM).

Het OM verdenkt beide mannen van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. Op basis van onderschepte berichten van de gekraakte berichtendienst SKY ECC beschuldigt het OM de mannen ervan betrokken te zijn bij transporten van honderden kilo’s cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. Ze worden gelinkt aan drugsleveringen onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Dinsdag wordt het tweetal voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Rotterdam. Die beslist over hun voorarrest. K.’s advocaat Mark Teurlings heeft laten weten dat hij om opheffing of schorsing van de hechtenis zal vragen. “De verdenking is wat mij betreft erg dun.” K. is maandag opnieuw verhoord, maar koos ervoor om te zwijgen.