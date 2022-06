TOT ONZE GROTE SPIJT. “Ik was een bullebak in mijn relatie. Dat besef ik nu pas”

Lee belandde in een vurige knipperlichtrelatie die na drie jaar finaal afsprong. Nu heeft hij spijt dat hij bezitterig was in een liefde die nog niet helemaal voor hem beschikbaar was. Spijt dat hij zich als een bullebak gedroeg. Zoveel spijt maakte van hem een totaal andere, meer kwetsbare man.

Beluister hier de podcast Tot Onze Grote Spijt van Johan Terryn en Randall Casaer, over het gevoel dat we allemaal kennen maar het liefst vermijden.