Nog twee veroordeelden in zaak-Aquino naar Cassatie

Na een proces van drie weken met enorme veiligheidsmaatregelen sprak assisenvoorzitter Jo Daenen vrijdag 3 juni kort na middernacht het arrest met de straffen uit. Trotta kreeg 28 jaar cel en Hamidovic werd veroordeeld tot een levenslange celstraf. Vorige week raakte al bekend dat Hamidovic en Trotta hun veroordeling voor cassatie willen aanvechten. Nu komen daar dus twee uitvoerders bij. Dragisa Hamidovic, die eind augustus 2021 in Spanje werd opgepakt en als eerste bekentenissen aflegde, kreeg 22 jaar cel. Nebusha Pavlovic werd veroordeeld tot 26 jaar cel. De 40-jarige Bosko Hamidovic, die in Maasmechelen het vertrek van aan Silvio’s woning aan zijn kompanen doorbelde, werd veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar. Tot nu toe tekende hij nog geen cassatieberoep aan.

Op 27 augustus 2015 werden Silvio Aquino en zijn vrouw Silvia op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen klemgereden door een Opel Astra en een Jaguar met vier gemaskerde leden van de Bosnische Hamidovic-clan aan boord die oranje armbanden droegen om te laten uitschijnen dat ze politiemannen waren. Ze sleurden Silvio en zijn vrouw uit de wagen. Silvia kon weglopen, maar haar man Silvio werd met vijf kogels in het hoofd en twee in de romp doodgeschoten. Ook een van de uitvoerders, Samson Hudorovic, de stiefzoon van Sandro, liet het leven in de Sint-Hubertuslaan.

Volgens de jury wilden de uitvoerders Silvio en Silvia ontvoeren en gijzelen om 500.000 euro losgeld te eisen van de familie. Silvio kon het wapen van een van zijn aanvallers afpakken, waarna onder meer Sandro Silvio met meerdere kogels afmaakte. Voor Trotta, die aanzien werd als tipgever en met Samson en Sandro mee de plannen besprak, werd rekening gehouden met zijn leeftijd, zijn gezondheid en zijn drijfveer die eerder van financiële aard was. Voor de strafbepaling bij alle veroordeelden werd rekening gehouden met het grof niets ontziend geweld en het totaal gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van anderen.