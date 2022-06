Burenruzie mondt uit in zware vechtpartij met baseballknuppel en kettingen: één man gewond naar ziekenhuis gebracht

Moorslede

Een burenruzie in de omgeving van de rotonde in de Roeselaarsestraat, in het centrum van Moorslede, is zaterdagavond uitgedraaid op een vechtpartij. Een van de betrokkenen haalde een baseballknuppel boven. Bij de vechtpartij raakte één man gewond. Het parket bevestigt de feiten. Het onderzoek loopt volop.