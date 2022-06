Ook in Nederland mogen steenkoolcentrales opnieuw op volle toeren draaien

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat kondigde vorig jaar aan dat de drie Nederlandse kolencentrales in 2022, 2023 en 2024 niet meer dan 35 procent van hun capaciteit mogen verbruiken. Daarmee probeerde het kabinet de uitstoot drastisch te verminderen.

Op dat voornemen wil het ministerie nu tijdelijk een uitzondering. Die kolencentrales mogen tot 2024 opnieuw op volle toeren draaien. In normale omstandigheden zouden ze die beslissing niet nemen, maar door de oorlog in Oekraïne is het toch noodzakelijk, klonk het maandag bij de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten en staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief.

“Het risico van niets doen is te groot. Ik kondig vandaag het eerste niveau van de gascrisis aan. Terwijl Poetin doorgaat met de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zet hij gas steeds meer in als machtsmiddel. Het risico op gastekorten in Europa neemt toe als Poetin de gaskraan steeds verder terugdraait”, zei Jetten maandag op een persconferentie.

Duitsland kondigde zondag ook al een serie noodmaatregelen aan, zoals vermindering van gas voor de industrie en het opvoeren van de kolenstook door energiecentrales.

Het gasveld in Groningen sluiten staat nog steeds op de planning. Staatssecretaris Vijlbrief verklaart dat hij in 2023 of 2024 het gasveld wil sluiten. De optie om dat gasveld open te houden, komt enkel in beeld als de situatie in Nederland zo nijpend is dat bijvoorbeeld ziekenhuizen of mensen thuis zonder gas komen te zitten. Een ‘ultieme noodsituatie’, noemde de staatssecretaris het.

(sgg)