Polen houdt verdediger Rybus uit WK-selectie, omdat hij op het punt staat om bij nieuwe Russische club te tekenen

Een transfer binnen Rusland schoot in het verkeerde keelgat bij de Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz. Die vindt de overgang gezien de Russische inval in Oekraïne ongepast. Hij gaf aan Rybus al zeker niet te zullen oproepen voor de interlandperiode in september en vervolgens ook niet voor het WK in Qatar (21 november-18 december).

Rybus telt 66 caps voor de Poolse nationale ploeg. Voor de laatste interlandperiode in juni, waarin Polen twee maal verloor van de Rode Duivels (6-1 en 0-1), werd Rybus ook al niet meer opgeroepen.

Polen weigerde in maart tegen Rusland uit te komen in de barrages voor het WK van Qatar. Rusland werd vervolgens door de internationale federaties ook geschorst.

Op het WK komt Polen in groep C uit tegen Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico.