Leuvense wint tegen alle verwachtingen in burgemeestersverkiezing in Tokio: “Ze blijft zeker daar. Maar de kinderen en ik?”

Verkozen tot burgemeester in Japan. Met dat onwaarschijnlijke nieuws belde Satoko Kishimoto (47) haar echtgenoot maandagochtend wakker. Samen met haar gezin woont ze al twaalf jaar in Kessel-Lo. Twee maanden geleden besloot ze om deel te nemen aan verkiezingen in Suginami, een forse stadswijk van Tokio. Ze ging er vol tegenaan, om haar stem te laten horen en dan terug te keren. Winnen leek in geen enkel scenario mogelijk.