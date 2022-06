Van Bommel en vier Nederlandse assistenten leiden eerste training bij Antwerp, Nainggolan en Engels werken nog apart

We zagen meer nieuwe gezichten in de technische staf dan bij de spelers. Toen Antwerp de komst van Mark van Bommel aankondigde, werden ook Andries Ulderink en John Stegeman voorgesteld. We schreven al dat ook Jürgen Dirkx op weg was, maar dat PSV hem nog moest vrijgeven. Dat is intussen gebeurd. De vierde assistent van Van Bommel was fysio Egid Kiesouw. De twee kennen elkaar van hun gemeenschappelijke periode bij PSV.

Viertal apart

In totaal begonnen 29 begon spelers aan de groepstraining. Na de opwarming -geleid door Kiesouw-trainden Radja Nainggolan, Björn Engels, Bruny Nsimba en Jules-Anthony Vilsaint apart. ‘Il Ninja’ is herstellende van een enkeloperatie, Engels wou na een langdurige blessure met complicaties nog rustig aan doen.

Voor de langdurig geblesseerde Viktor Fischer zit de lijdensweg er eindelijk op. Hij was out sinds de winterstop en trainde voor het eerst weer volledig mee. Ook Birger Verstraete is weer helemaal fit, nadat hij het seizoenseinde aan zich voorbij moest laten gaan door een euvel aan de knie.

© Dirk Kerstens

De enige echte nieuwkomer bij de spelers was Anthony Valencia. De 21-jarige Ecuadoriaan tekende twee weken geleden een vierjarig contract bij RAFC. Voor de winger is het zijn eerste avontuur buiten de eigen landsgrenzen en dus ook op een ander continent. Waren terug van hun uitleenbeurt: middenvelders Alexis De Sart (OHL) en Frank Boya (Zulte Waregem).

Na de warming-up en enkele rondo’s nam John Stegeman het commando in handen. Met luide stem leidde de assistent-coach een balbezitvorm in goede banen. Tijdens een afwerkvorm met veel positiespel trad Van Bommel – die het tot dan vooral bij persoonlijke aanwijzingen hield – prominent in beeld. Toen mochten ook de doelmannen zich voor het eerst tonen. Jean Butez, Ortwin De Wolf en Davor Matijas worden dit seizoen getraind door ex-Rode Duivel Brain Vandenbussche, overgekomen van KMSK Deinze.

Haroun en youngsters

In de schaduw van het Bosuilstadion stonden zo’n vijfhonderdtal supporters om de eerste training gade te slaan. “Haroun, Haroun, we worden kampioen”, zongen enkelingen. Faris Haroun zag zijn contract aan het einde van vorig seizoen aflopen, maar staat op het punt om een nieuwe, eenjarige verbintenis te tekenen. In afwachting van de witte rook trainde de captain gewoon mee. Naast de ouderdomsdeken waren er ook enkele jongens uit de eigen jeugdopleiding van de partij: Zeno Van den Bosch (18), Arthur Vermeeren (17) en Laurit Krasniqi (20).

© Dirk Kerstens

Geen internationals, Biset en Eggestein

De fans die een glimp wilden opvangen van topaankoop Vincent Janssen waren een beetje te vroeg. De Nederlandse spits sluit net als internationals Michel-Ange Balikwisha (België U21) en Abdoulaye Seck (Senegal) volgende week pas aan op training. Nog twee afwezigen: Johannes Eggestein en Maxim Biset. De Duitse spits kwam vorig seizoen niet vaak aan spelen toe en zoekt naar een nieuwe uitdaging. Biset nam vorig seizoen de stilstaande fases voor zijn rekening, maar heeft dit seizoen geen functie in de technische staf van Van Bommel. Antwerp en Biset willen nog wel blijven samenwerken. In welke functie dat precies zal zijn, wordt nu uitgeklaard.

Einde verhaal voor drietal

Net als De Sart en Boya terug van een uitleenbeurt, maar zonder toekomst bij Antwerp: Didier Lamkel Zé, Junior Pius en Guy Mbenza. Ze liggen alle drie nog één seizoen onder contract. Voor hen wordt naar een oplossing gezocht. Het drietal trainde niet mee.

De voorbereiding van Antwerp duurt dit jaar exact één maand. Op 21 juli, binnen 31 dagen, neemt ’s lands oudste club het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FC Drita of Inter Turku. Woensdag wordt de kalender van de Belgische competitie bekendgemaakt.

© Dirk Kerstens

© Dirk Kerstens

© Dirk Kerstens

© Dirk Kerstens

© Dirk Kerstens

© Dirk Kerstens