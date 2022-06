Politie klist man die mensen zou hebben beschoten met loodjesgeweer: “Al zeker vier slachtoffers, maar wellicht nog meer”

De voorbije weken ontving de politie vier klachten van mensen die met een loodjesgeweer waren beschoten in de buurt van de Melaan in Mechelen. Het eerste feit dateert van begin mei, drie andere incidenten deden zich in de loop van de maand juni voor, waarvan het laatste afgelopen woensdag.

“Bij drie van de vier gevallen raakten er ook mensen gewond”, zegt Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek. “Zo was er een elfjarige jongen die in de onderrug werd geraakt en een kleine wonde in de lendenstreek opliep. Ook een moeder, die met haar zoon aan het wandelen was, raakte gewond. Bij haar was de situatie zelfs zo ernstig dat ze daags nadien een operatieve ingreep aan de elleboog moest ondergaan om het loodje te verwijderen. Het derde slachtoffer was een persoon die in de bovenarm werd geraakt.”

Het vierde slachtoffer dat aangifte deed van de feiten was een dame. Zij raakte niet gewond maar haar jas raakte wel beschadigd door het projectiel.

Wapen en munitie

De recherche van de politiezone beet zich vast in het dossier en kon eind vorige week een 51-jarige Mechelaar oppakken. “Bij een huiszoeking in zijn flat in de Thaborstraat troffen onze mensen het wapen aan, net als munitie. Die zijn in beslag genomen. De verdachte is ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden.”

Alles wijst erop dat de man vanuit zijn flat op de mensen schoot. De politie stelde ook vast dat er inslagen waren in een regenpijp aan de overzijde van de woning van de man. De speurders vermoeden dat de kerel ook daarvoor verantwoordelijk is.

Nog slachtoffers?

Ondertussen denkt de politie dat de verdachte mogelijk nog meer slachtoffers heeft gemaakt. “Maar dat niet iedereen aangifte heeft gedaan. Daarom doen we een oproep naar mensen die geraakt zijn door een loden bolletje en al dan niet schade hebben opgelopen. Zij kunnen zich steeds aanmelden in het commissariaat van de politiezone in Mechelen. Daarnaast doen we ook een oproep naar getuigen om zich te melden. Mogelijk hebben mensen gezien dat er iemand vanuit een woning in de Thaborstraat geschoten heeft richting Melaan of zelfs in de andere richting. Ook die mensen willen we graag spreken”, aldus nog de politiewoordvoerder.

De opgepakte verdachte is geen onbekende zijn voor justitie. Hij zou in het verleden al verschillende veroordelingen hebben opgelopen. De man verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Mechelen. Die moet dan over zijn verdere aanhouding oordelen.

Lokale politie Mechelen-Willebroek: 015/464.464.