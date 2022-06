De nieuwe Deniz Undav? Union plukt spits weg uit Duitse tweede klasse

“Ik ben trots dat ik nu deel kan uitmaken van de Union-familie. Van bij de eerste contacten voelde ik een enorm positieve sfeer rond deze club. Ik kan niet wachten om te spelen in dit unieke stadion met de enthousiaste fans”, klinkt bij Eckert Ayensa.

De transfervrije aanvaller komt over van de Duitse tweedeklasser Ingolstadt, waar hij dit seizoen twee keer scoorde en vier assists afleverde. De vergelijking met Deniz Undav valt niet te negeren: hij werd in 2020 ook al weggeplukt uit de Duitse lagere afdelingen. Toen ging het wel om een derdeklasser: SV Meppen. De transfer van Undav was alvast een schot in de roos: hij werd dit seizoen topschutter in de Jupiler Pro League. Het valt af te wachten of Ayensa even snel de weg naar doel vindt bij Union. Hij tekende een contract van drie seizoenen met een optie op een extra seizoen bij de vicekampioen.