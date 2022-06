Vermiste Nederlandse kroongetuige in Antwerpse dubbele huurmoord duikt weer op, maar wil niet opnieuw getuigen

De Nederlandse kroongetuige Peter la Serpe (57) heeft weer een teken van leven gegeven. Justitie kreeg begin vorig jaar ineens geen contact meer met de man die zou getuigen in het proces tegen Willem Holleeder, een van de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken. Nu is dat wel gelukt, maar de man wil niet getuigen.

Een goed geïnformeerde bron van De Telegraaf vertelde dat La Serpe opnieuw opgedoken is en dat wordt ook bevestigd door Mark Teurlings, de advocaat van Henk ‘De Zwarte Cobra’ R., en het Openbaar Ministerie Amsterdam. Teurlings wil La Serpe graag horen als getuige in de strafzaak tegen Henk R. Die wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op de in 1993 doodgeschoten diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en zijn vriendin Anne de Witte in Antwerpen.

De verklaringen van kroongetuige La Serpe vormen de basis van het aangedragen bewijs in de strafzaak. “Hij heeft namelijk verklaard dat hij van Jesse R. heeft gehoord dat mijn cliënt opdracht gaf voor de moord. Ik heb zat vragen aan La Serpe en wil hem dus graag horen”, zegt Teurlings.

Tijdens de behandeling van het hoger beroep tegen Willem Holleeder vorig jaar juni bleek dat La Serpe plotseling onvindbaar was. Sindsdien is nooit meer iets van hem vernomen, wat leidde tot wilde speculaties.

Teurlings: “Ik heb bij de voorgeleiding van mijn cliënt vorig jaar bij het OM aangegeven dat ik La Serpe wilde horen als getuige. Dat bleek niet mogelijk omdat hij onvindbaar was. Afgelopen week ben ik geïnformeerd door het OM dat de officier van het getuigenbeschermingsprogramma contact heeft gehad met La Serpe. De kroongetuige heeft aangegeven dat hij niet opnieuw wil getuigen omdat hij alles al gezegd zou hebben”, zegt Teurlings.

Volgens de strafpleiter heeft het OM laten weten dat er geen mogelijkheid meer is om La Serpe te horen. “Ze kunnen niet opnieuw contact meer met hem krijgen. Ik leg me hier echter niet bij neer en blijf vragen om het horen van La Serpe”, zegt Teurlings.

Verklaringen cruciaal

De verklaringen van La Serpe waren cruciaal in Passage, de naam van het grote liquidatieproces waarin vier criminelen, waaronder huurmoordenaar Jesse R., tot levenslang werden veroordeeld. De dubbele moord in Antwerpen was onderdeel van het Passageproces, maar de oud-hasjhandelaar kon niet verschijnen omdat hij in de Verenigde Staten een lange gevangenisstraf uitzat. Vijf verdachten werden in Passage al veroordeeld voor hun aandeel in de dubbele moord.

In januari 2021 keerde De Zwarte Cobra terug naar Nederland en kon hij meteen weer de cel in omdat hij nog een oude straf moest uitzitten. Vorige week besloot de rechtbank dat R. de behandeling van de strafzaak rond de dubbele moord in Antwerpen in vrijheid mag afwachten.