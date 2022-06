Advocaten vragen vrijspraak voor Yassine Atar op proces aanslagen Parijs

Yassine Atar is de jongere broer van Oussama Atar die volgens de aanklacht de aanslagen heeft georganiseerd en kamikazes heeft gerekruteerd. Hij is ook de neef van de verantwoordelijke voor de logistiek en leider van de aanslagen van maart 2016 in Brussel.

Sinds dag één van het proces houdt Yassine Atar zijn onschuld vol en zegt hij dat enkel zijn familiale banden hem aan het dossier linken. “Kijk niet naar de broer, kijk niet naar de neef”, maar naar de man die steeds heeft gezegd “ik heb niets met deze misdaden te maken” en die hij “steeds heeft veroordeeld”, pleitte meester Christian Saint-Palais.

Volgens het nationaal antiterreurparket in Parijs was de 35-jarige beschuldigde aanwezig op “sleuteldagen” in de voorbereiding van de aanslagen in Parijs.

Voor zijn verdediging zijn echter de “afwezigheden van Yassine Atar op sleutelmomenten” evocatief.

Volgens raadsman Raphael Kempf “weet men niet wat Yassine Attar heeft gedaan en men vraagt u het zich in te beelden. Wanneer men niets weet, stelt men zich het ergste voor. Zo een redenering strookt niet met het recht”.

“In dit dossier heeft men altijd averechts gewerkt. Men is niet vertrokken van een misdaad om de dader ervan te identificeren, men is vertrokken van de man om hem met alle middelen aan zijn misdaad te linken”, aldus de advocaat.

Voor zijn advocaten is de Belg “onschuldig”, “spreek hem vrij”.