Na alcoholverbod op jeugdkampen klappen leiders uit de biecht: “Wie erover gaat, moet heel de afwas doen. Dat lost het op”

De Waalse burgemeesters die een alcoholverbod over hun kampplaatsen hebben uitgeroepen, hebben de discussie opgestart over of, en hoeveel kampleiders mogen drinken. Maar hoe gaat het er vandaag aan toe bij jeugdbewegingen? Wij spraken vijf (hoofd)leiders over het alcoholgebruik bij hen op kamp. “De levers van de leiding lijden er soms onder, maar nooitde leden. Daarvoor hebben we regels.”