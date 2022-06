Zware brand in industrieterrein in Hamme: bedrijf gaat in vlammen op

In het Oost-Vlaamse Hamme woedt maandagavond een zware brand op het industrieterrein Zwaarveld. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden, melden de lokale politie en de brandweerzone Oost.

Het gaat om een uitslaande brand in een loods van bedrijf Van Haute, een firma gespecialiseerd in land- en tuinbouwartikelen, die met hevige rookontwikkeling gepaard gaat. De rookpluim is tot kilometers ver te zien.

De brandweer is massaal ter plaatse. De korpsen van Hamme, Dendermonde, Zele en Buggenhout leveren bijstand bij de brand. Het volledige pand is vermoedelijk verloren gegaan in de vlammenzee.

Aan de inwoners van Hamme en Dendermonde wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Volgens de eerste informatie raakte niemand gewond bij de brand.