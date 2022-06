Medewerker van Cristiano Ronaldo verliest controle over het stuur en rijdt met Bugatti frontaal tegen muur in Mallorca

Cristiano Ronaldo vertoeft momenteel met zijn gezin op het Spaanse Mallorca. Tot dusver een vrij zorgeloze vakantieperiode voor de Portugees, tot de United-vedette maandag slecht nieuws kreeg. Een van zijn medewerkers had namelijk zijn Bugatti Veyron in de prak gereden. De persoon in kwestie was de controle over het stuur verloren en reed frontaal tegen een muur van een club.