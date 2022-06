Moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen krijgt penitentiair verlof als voorbereiding op mogelijke elektronische enkelband

Galip Kurum (44), de moordenaar van agente Kitty Van Nieuwenhuysen, krijgt penitentiair verlof en mag de gevangenis vier keer verlaten. In oktober wordt bekeken of hij met een enkelband mag vrijkomen. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank beslist en is aan onze redactie bevestigd.

De schutter die op de ochtend van 4 december 2007 de agente Kitty Van Nieuwenhuysen doodschoot tijdens een overval, wil met een enkelband vrijkomen. In oktober zal de rechtbank zich daarover buigen. In de tussentijd haalde Galip Kurum al een slag binnen: hij krijgt penitentiair verlof en mag vier keer 36 uur lang de gevangenis verlaten. Hij krijgt wel enkele voorwaarden opgelegd. Zo mag hij geen enkel contact hebben met de slachtoffers en moet hij wegblijven uit Leuven, Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Enghien, Tubize, Etterbeek, Elsene, Brussel en Gent.

In december 2021 had Kurum al gevraagd om beperkte detentie te krijgen, maar dat verzoek werd door de strafuitvoeringsrechtbank afgewezen. De man had op dat moment veertien van zijn dertig jaar cel voor de moord op de agente uitgezeten, voorhechtenis inbegrepen. Een eerdere vraag van de man om voorwaardelijk vrij te komen, was ook al afgewezen. Beide keren werd zijn aanvraag met veel kritiek onthaald.

Op 4 februari 2022 mocht Kurum de gevangenis trouwens ook al eens verlaten voor een periode van 36 uur, maar dat was ten gevolge van een procedurefout. Ook toen klonk er veel ongeloof bij zowel nabestaanden, de politievakbonden als het gevangeniswezen.

30 jaar cel

Kurum en zijn twee kompanen overvielen op 4 december 2007 Ismael Sacoor, papa van atleet Jonathan Sacoor, bij hem thuis in Lot, bij Beersel. Toen Kitty Van Nieuwenhuysen en haar collega na een noodoproep ter plekke kwamen, werd het duo met een kalasjnikov door Kurum onder vuur genomen. Van Nieuwenhuysen stierf ter plekke, haar collega raakte zwaargewond. Ook Isamel Sacoor kreeg drie kogels in het lichaam.

Die drie mannen stonden in het voorjaar van 2011 terecht voor het Brusselse assisenhof en werden daar veroordeeld tot 30 jaar cel. Tijdens het proces zwegen ze, maar volgens de speurders was Kurum de schutter. Op het moment van de feiten was hij onder voorwaarden vrij en ook al gekend voor tientallen eerdere delicten en al vier keer veroordeeld, waarvan één keer tot zes jaar cel.

Kurum is de laatste van drie daders die nog vast zit. Noureddine Cheikhni kwam al in september 2018 vrij, en Hassan Lasir kwam in mei 2021 vrij onder elektronisch toezicht. Eind december 2021 mocht ook Lasir de enkelband afleggen. Hij kwam vrij onder voorwaarden.

