Graf van veroordeelde collaborateur vernield

In Merksem is het graf van August Borms (1878-1946) gevandaliseerd. Het kruis op het graf is naar beneden gehaald, en de deksteen van het graf is gebroken. Het is de organisatie achter IJzerwake die maandagavond de kat de bel aanbond met een foto op Facebook. Volgens de vereniging – die pleit voor nooit meer oorlog en een Vlaamse republiek – is de vernieling de schuld van “de linkse woke-waanzin” die de geschiedenis wil uitwissen. Volgens Antwerps gemeenteraadslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) wou het Antwerpse stadsbestuur de grafschennis toedekken voor de pers. Een woordvoerder namens de stad Antwerpen bevestigde maandagavond de grafschennis aan onze redactie.

Volgens IJzerwake werden Borms’ graf en nagedachtenis 75 jaar in ere gehouden, “omdat vriend en vijand erkende dat hij enkel handelde uit Vlaamsnationaal idealisme”. Dat is een beperkte lezing van de feiten. Vijanden met een andere visie waren er zeker ook. Na de oorlog werd Borms veroordeeld door de Belgische staat, voor zijn collaboratie met de Duitse bezetter. Zo steunde hij Vlamingen die zich aansloten bij de SS aan het Oostfront. In 1946 werd Borms geëxecuteerd in Brussel. Recent nog gaf historicus Bruno De Wever (U Gent) in een interview met DPG Media aan hoe hij net als zijn broer Bart opgroeide in een Vlaams-nationalistisch nest met een foto van Borms aan de muur, maar hoe hij en z’n broer nu kritischer kijken naar een deel van de Vlaamse beweging. “Je zult hem niet meer zien op Zangfeesten, IJzerbedevaarten en aanverwante feestelijkheden,” aldus Bruno De Wever over zijn broer – de burgemeester van Antwerpen dus.

Laat dat nu hetgene zijn waartoe IJzerwake na het vandalisme oproept. “Wij zullen antwoorden door al onze Vlaamse voorvaderen te eren op de volgende IJzerwake”, staat het op Facebook. Die volgende IJzerwake vindt op 28 augustus plaats in Steenstrate bij Ieper.

