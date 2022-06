Dode door storm in Beieren

Bij een zware storm in de Duitse deelstaat Beieren is maandag één persoon overleden. Er viel ook één zwaargewonde, terwijl nog iemand wordt vermist. Dat meldde een woordvoerster van het bestuur van de regio Freising.

De politie had eerder al over slachtoffers gesproken in de omgeving van de stad Moosburg. Daar verwoestte de storm ook elektriciteitslijnen, waardoor er geen stroom is.

Ook de politie in Ingolstadt meldde dat agenten moesten uitrukken voor talrijke incidenten in Beieren. Daarbij vielen meerdere gewonden, maar meer details zijn nog niet beschikbaar.