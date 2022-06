6.000 euro op loonbriefje, Mercedes C-klasse als bedrijfswagen en mee in ‘boardroom’: Robine (23) heeft dé vakantiejob van deze zomer

Een Mercedes C-klasse als bedrijfswagen en 6.000 euro op het loonbriefje. Dé studentenjob van deze zomer is voor Robine De Haen (23) uit Schoten. Samen met Adecco-topman Jan Dekeyser zal zij leiding geven aan de 550 medewerkers van de hr-dienstverlener en uitzendorganisatie en er mee de lijnen uitzetten. “Al drie vergaderingen, een lunch buitenshuis en op bezoek geweest bij een belangrijke klant. De eerste dag was meteen pittig”, vertelt de CEO voor één maand.

Een handje helpen in ijssalon ’t Galetje in Leuven, aan de kassa zitten van de Hema en bijlessen geven in economie en wiskunde. Dat waren enkele van de ‘normale’ vakantiejobs die Robine De Haen de voorbije jaren heeft uitgevoerd. Dat de masterstudente handelsingenieur aan de KU Leuven dit keer een ‘ietwat’ meer uitdagende zomermaand tegemoet gaat, heeft ze te danken aan het geloof van Adecco in jonge mensen en aan haar eigen kwaliteiten natuurlijk. Want Robine was lang niet de enige die aasde op deze droomvakantiejob.

Het initiatief CEO For One Month is aan zijn negende editie toe. Ook dit keer stelden duizend jongeren zich kandidaat om één maand aan het roer te mogen staan van één van de grootste uitzendorganisaties van het land. Na een intensieve selectieprocedure mochten tien studenten hun leidinggevende capaciteiten bewijzen voor een professionele jury aan de hand van een presentatie van een business case, 1-op-1-gesprekken en een spel waarin hun persoonlijkheid en vaardigheden werden getest. Robine, die tussendoor ook haar examens aan de KUL moest voorbereiden, slaagde met brio.

Adecco België heeft een maand lang twee CEO’s: Jan Dekeyser en Robine De Haen. — © RR

Chinees

Dat de Schotense een mondje Chinees spreekt - geleerd tijdens een vijf maanden durende studentenuitwisseling en de daarna gevolgde avondlessen - geeft haar zelfs een troef meer dan huidig topman Jan Dekeyser. Die staat volledig achter het ‘experiment’.

“The Adecco Group wil zo kansen geven aan jongeren om hun leidinggevende competenties in de praktijk tot uiting te brengen. Maar dat werkt in twee richtingen. Jaar na jaar leren ook wij bij van de inzichten die jongeren met ons delen over bedrijfsvoering en de werking van ons bedrijf. Dat houdt onze organisatie scherp”, heette de CEO zijn ‘collega’ hartelijk welkom.

“Ik heb altijd al de ambitie gehad om ooit een internationaal bedrijf te mogen runnen”, legt Robine haar kaarten op tafel. “Via mijn engagement bij AIESEC - een internationale studentenorganisatie actief in 124 landen - heb ik reeds een team van 23 mensen van 13 verschillende nationaliteiten mogen aansturen. Dat smaakte naar meer. Ook later wil ik graag een leidinggevende functie. Maar dat hoeft niet per se in een organisatie met 550 medewerkers te zijn zoals hier bij Adecco. Al is dit wel een unieke kans.”

Een stralende Robine De Haer in haar nieuwe werkomgeving. — © RR

Openheid

De nieuwe CEO For One Month zal haar mouwen mogen opstropen. Robine krijgt dezelfde agenda als Country Director Jan Dekeyser. Zo neemt ze actief deel aan alle vergaderingen van Dekeyser en moet ze ook oplossingen bedenken voor de uitdagingen waar the Adecco Group vandaag in België mee geconfronteerd wordt.

“Ik was maandag onder meer op bezoek bij La Lorraine Bakery Group, één van onze belangrijke klanten. Het eerste contact met de andere mensen in de ‘boardroom’ was een meevaller. Mij viel vooral de openheid op waarmee ze onze samenwerking aangaan. Ik krijg toegang tot alle informatie en middelen. Iemand op de vingers moeten tikken? Nee, dat heb ik nog niet moeten doen.” (lacht verlegen)

Springplank

De uitdagende en intensieve studentenjob zal Robine in ieder geval geen windeieren leggen. Haar voorgangers vonden nadien jobs bij internationale ondernemingen zoals the Coca Cola Company, Google en the Adecco Group zelf. Na een maand in het spoor te hebben gelopen van de Belgische Country Director komt er mogelijk nog een vervolg. Robine kan meedingen naar de functie van Internationale CEO For One Month. Als ze die uitdaging wint, mag ze op het hoofdkantoor in Zwitserland mee aan het roer staan met Denis Machuel, de wereldwijde CEO van the Adecco Group.

Maar wat gaat Robine met het bedrag op haar XL-loonbriefje doen, als ze straks de sleutels van haar Mercedes heeft teruggegeven? “In de laatste fase van de selectieproef voor deze vakantiejob heb ik zes hele fijne concurrenten leren kennen. Ik wil hen graag trakteren op een etentje. En de rest ga ik investeren in aandelen. Misschien wel van Adecco” (lacht).