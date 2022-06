Politie had voldoende wapens om schutter Uvalde te confronteren

Toen een schutter vorige maand een school in Uvalde, Texas binnenliep en 19 kinderen en 2 docenten doodschoot, was de politie al 19 minuten nadat de schutter binnenliep aanwezig met voldoende personeel en materieel om de schutter te confronteren. Toch duurde het toen nog 50 minuten voordat de politie de schutter aanviel. Dat melden lokale media op basis van nieuw beeldmateriaal dat is vrijgegeven.

Al drie minuten nadat de schutter de school binnenging was er politie aanwezig, maar ze waren met te weinig man en droegen alleen handpistolen bij zich. De schutter, die zich in een klaslokaal had opgesloten, had een automatisch geweer. De aanwezige politie vroeg om versterking, die een kwartier later verscheen. De agenten hadden toen ook geweren en een ballistisch schild, dat bescherming biedt tegen kogels, bij zich.

Sinds de schietpartij is er forse kritiek op het politiedepartement in Uvalde, omdat ze mogelijk de schutter eerder hadden kunnen stoppen en zo levens hadden kunnen redden.

Naar verwachting wordt de nieuwe informatie rond de aanwezige politieagenten en materieel dinsdag gepresenteerd. Dan houdt de Senaat van de staat Texas een hoorzitting over de schietpartij, waarbij het publiek de kans krijgt zijn zegje te doen.