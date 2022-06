Ngo’s dienen klacht in tegen FN Herstal wegens Saudische wapenleveringen

Het gaat om een initiatief van de ngo’s Coördination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), de Franstalige liga voor de mensenrechten en Vredesactie. Ze worden ondersteund door de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Volgens hen riskeert FN Herstal, dat volledig in handen is van de Waalse overheid, om “medeplichtig te worden in de oorlogsmisdaden van de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië in Jemen”. Die coalitie komt sinds 2015 tussen om de Jemenitische regeringsgetrouwe troepen te steunen in het bloedige conflict met de Houthi-rebellen.

“Het feit dat FN Herstal heeft kunnen exporteren op basis van licenties waarvan de illegaliteit door de Raad van State werd gesanctioneerd, toont nogmaals aan in welke mate de door de Waalse autoriteiten bewust aangehouden ondoorzichtigheid problematisch is om de controle op de Waalse wapenverkopen te verzekeren”, hekelen de betrokken organisaties. Ze willen daarom dat het bedrijf zich nu voor een strafrechter moet verantwoorden.

De laatste jaren is Saudi-Arabië de grootste exportbestemming van Waalse wapens.