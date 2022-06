Nobelprijsmedaille Russische journalist levert ruim 100 miljoen euro op voor gevluchte Oekraïense kinderen

De Russische journalist Dmitri Moeratov, de hoofdredacteur van de krant Novaja Gazeta, heeft zijn Nobelprijsmedaille maandag geveild. De opbrengst – liefst 103,5 miljoen dollar (98,3 miljoen euro) – zal ten goede komen aan kinderen die gevlucht zijn wegens de oorlog in Oekraïne.

Moeratov kreeg vorig jaar samen met een Filipijnse journaliste de Nobelprijs voor de Vrede wegens zijn inzet voor de vrije meningsuiting. Na de Russische inval in Oekraïne eind februari had de Rus zijn helft van het geldbedrag dat aan de onderscheiding vast hangt (5 miljoen Zweedse kroon, of 470.000 euro), al geschonken aan het Oekraïense Vluchtelingenfonds.

Nu heeft de journalist ook zijn Nobelprijsmedaille geveild voor 103,5 miljoen dollar, zo maakte veilinghuis Heritage Auctions bekend. Het geld gaat naar het programma van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, in Oekraïne.

De identiteit van de koper, die zijn bod telefonisch uitbracht, is niet bekendgemaakt.