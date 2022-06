Zakenman veroordeeld tot 22 jaar cel voor moord op Hondurese milieuactiviste

De rechterlijke macht van het land maakte het vonnis maandag bekend nadat een rechtbank zakenman David Castillo in juli vorig jaar schuldig had bevonden voor zijn rol bij de moord.

Een voormalige topman van een energiebedrijf is veroordeeld tot 22 jaar en zes maanden gevangenisstraf voor zijn rol bij de moord op de Hondurese milieuactiviste Berta Caceres in 2016.

Castillo, de ex-voorzitter van energiebedrijf Desa, werd als medeplichtige beschouwd. Met de actie wilde hij obstakels voor zijn bedrijf uit de weg ruimen. Caceres voerde campagne tegen de bouw van een waterkrachtcentrale.

De 44-jarige activiste werd in maart 2016 voor haar huis in La Esperanza, in het westen van Honduras, doodgeschoten. Ze voerde campagne voor de rechten van de inheemse bevolking van Lenca. In december 2019 kregen zeven mensen straffen van tussen 30 en 50 jaar opgelegd voor hun betrokkenheid bij het misdrijf. Castillo kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis.

Caceres ontving voor haar werk de prestigieuze Goldman Environmental Prize. In 2020 was ze postuum was ze finalist voor de Sacharovprijs van het Europees Parlement.