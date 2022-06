Anderlecht laat oog vallen op talentvolle aanvaller van Inter: Totti is zijn idool en hij stuurt berichten met Lukaku

Anderlecht kondigde maandagmiddag zijn eerste transfer van de zomer aan: Ishaq Abdulrazak. De 20-jarige Nigeriaan komt over van de Zweedse eersteklasser IFK Norrköping. Anderlecht hoopt in de komende dagen ook de komst van Nilson Angulo af te ronden. De Ecuadoraanse spits is al enkele dagen in ons land en zal vermoedelijk ook heel binnenkort zijn handtekening zetten.

Intussen speuren ze in Brussel ook de markt af voor een nieuwe aanvaller en daarbij heeft paars-wit zijn oog laten vallen op Sebastiano Esposito. Als de 19-jarige Italiaan opnieuw verhuurd wordt, dan wil Anderlecht toeslaan. Esposito zou dan in de voetsporen kunnen treden van spelers als Luka Nmecha, Joshua Zirkzee en Christian Kouamé.

De grote vraag is of Inter hem opnieuw wil verhuren. De Nerazzurri willen scoren met de komst van Romelu Lukaku en Paulo Dybala, en zouden er dus ook voor kunnen opteren om Esposito te verkopen. De aanvaller is zo’n 5 miljoen euro waard, een bedrag dat in Italië circuleert als Anderlecht hem zou willen huren. Concurrentie zou er zijn van onder anderen FC Basel (dat hem dit seizoen huurde), Empoli en Salernitana.

Talentrijke alleskunner

Esposito staat in Italië al lang bekend als een groot talent. Hij zit al sinds 2014 bij Inter en werkte zich via de jeugdelftallen op tot in de eerste ploeg. Hij maakte als 16-jarige zijn debuut voor Inter en werd de op één na jongste Inter-speler ooit in de Champions League toen hij Romelu Lukaku verving in een match tegen Borussia Dortmund. Twee jaar geleden scoorde Esposito zijn eerste professionele goal voor Inter, op 18 juni 2020 tegen Genoa. Tussendoor doorliep de Italiaan ook alle nationale jeugdploegen, met vooral een knalprestatie voor de U17 met 18 goals in 20 optredens. Waarvan vier goals op het EK, waar Italië de finale haalde en Esposito het team van het toernooi.

De voorbije twee seizoenen werd Esposito, die in zowat elke aanvallende rol kan uitgespeeld worden, verhuurd door Inter. Eerst (zonder succes) aan SPAL, daarna aan Venezia. Met die laatste ploeg dwong hij promotie naar de Serie A af en was hij in 19 optredens goed voor twee goals en twee assists. Vorig seizoen deed Esposito het behoorlijk goed in Zwitserland, bij FC Basel. Hij noteerde zeven doelpunten en negen assists in 34 wedstrijden in alle competities.

Daardoor keerde Esposito onlangs, na een afwezigheid van twee jaar, terug bij de nationale beloftenploeg en werd hij door Tuttosport genomineerd voor de Golden Boy Award.

“Een unieke kans om eindelijk weer de kleuren van Italië te mogen verdedigen. Het was correct om mij de voorbije jaren niet te selecteren omdat ik gewoon niet goed was. Ik heb tussendoor met Francesco Totti gesproken, mijn grote idool. Ik speelde dit seizoen ook een paar keer als trequartista (nummer 10 achter de spitsen, red.), dus ik heb hem om advies gevraagd.”

Opvallend: Esposito is momenteel op vakantie maar onthulde daar in een interview dat hij vaak berichten stuurt met Lukaku. “Ik weet niet of hij terugkeert naar Inter, maar ik hoop het wel. We hebben regelmatig contact”, aldus de jonge Italiaan.