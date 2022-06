Geen plaats voor nieuwe laadpalen in Nederland door overvol stroomnet

In 2025 zijn er duizenden buurten in Nederland waar er geen laadpaal meer bij kan. Daarvoor waarschuwt een kenniscentrum voor het opladen van elektrische voertuigen - ElaadNL - voor op zender BNR. Ook netbeheerders zien problemen. De groeiende vraag naar elektrische voertuigen, en dus naar laadpalen zorgt al snel voor overbelasting op het stroomnet.

Over drie jaar wordt de beschikbare netcapaciteit in drieduizend buurten overschreden, zegt Rutger Croon van ElaadNL. Daar is volgens hem geen plek voor nieuwe laadpalen, tenzij auto’s op een slimme manier worden opgeladen.

Bij ‘slim laden’ wordt het elektrische voertuig digitaal verbonden met het elektriciteitsnet. Dat zorgt ervoor dat auto’s kunnen opladen als er verder weinig stroom wordt gebruikt, bijvoorbeeld ‘s nachts. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstraat Vivianne Heijnen schreef onlangs in een brief aan de Kamer dat deze techniek al vanaf 2025 de norm moet worden.

