Familie van opgesloten jongeman met autisme eist dwangsom van 10.000 euro “per dag dat hij nog in gevangenis zit”

Sinds een ‘schietincident’ in Hoboken zit de 25-jarige Sohaib Ahalit, die lijdt aan een ernstige vorm van autisme, al drie weken opgesloten in het arresthuis in de Antwerpse Begijnenstraat. “We hebben voorlopig geen andere oplossing voorhanden binnen onze samenleving”, reageert Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen. De advocaat van de familie heeft intussen een kortgeding aangespannen en eist de onmiddellijke vrijlating van Sohaib.

De advocaat van de familie, meester Seno Devriendt, laat weten dat hij de Belgische Staat heeft gedagvaard in kortgeding. Sohaib Ahalit moet binnen de 24 uur vrijgelaten worden, zodat de familie op zoek kan gaan naar de gepaste zorginstelling. “Als dat niet gebeurt, eisen we een dwangsom van 10.000 euro per dag dat Sohaib nog in de gevangenis doorbrengt”, aldus Devriendt. “Bij mijn laatste bezoek is nog maar eens gebleken hoe sterk de psychische toestand van Sohaib achteruitgaat.”

De raadkamer besliste begin juni Sohaib onder voorwaarden vrij te laten. Een van de voorwaarden was dat hij op zoek moest gaan naar een gepaste psycho-medische instelling. Door het sterke recidivegevaar tekende het Openbaar Ministerie beroep aan tegen die beslissing, waardoor Sohaib toch langer in de cel moest blijven.

Speciale bezoekregeling

“We mogen in principe geen info geven over individuele dossiers, maar dit is een beklaagde met ernstige gedragsproblemen”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen. “Er zijn verschillende incidenten geweest met het personeel, waarbij één incident uitmondde in agressie en de beklaagde gewond raakte.”

LEES OOK. Jongeman met zware beperking zit al drie weken in isoleercel nadat cipier hem een paar tanden uitsloeg: “Dit zijn middeleeuwse toestanden”

Enkele weken geleden ging de lokale gevangenisdirectie in dialoog met de familie. “De directie heeft hen de situatie uitgelegd en samen met de familie een speciale bezoekregeling uitgewerkt. Daardoor kan de familie de beklaagde iedere dag komen bezoeken.”

“Gezien zijn statuut als beklaagde is het niet de gevangenisdirecteur die kan beslissen of hij langer in de gevangenis moet verblijven of ergens anders naartoe kan gaan. We beseffen dat de gevangenis niet de juiste omgeving is voor deze man, maar voorlopig hebben we geen andere oplossing voorhanden binnen onze samenleving”, aldus De Vijver.

Schepen Karim Bachar reageert

Ondertussen heeft ook Antwerps schepen Karim Bachar (Vooruit) gereageerd op wat er gebeurd is. Hij is bevoegd voor Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering en Samenlevingsopbouw. “Een hallucinant verhaal”, zegt hij in een Facebookpost.

“Terwijl het meer dan duidelijk is dat Sohaib lijdt aan een ernstige vorm van autisme en dat hij zorg nodig heeft, zit hij al geruime tijd in een isoleercel. Ik hoop dat deze onmenselijke behandeling onmiddellijk stopt. Voor Sohaib, voor zijn vrienden en familie en voor iedereen die kampt met een mentale beperking en niet de nodige ondersteuning krijgt.”

Het Antwerpse parket wenst voorlopig niet te reageren.