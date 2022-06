Snelwegparking lag er nog nooit zo smerig bij, chauffeurs slapen tussen bergen afval en ongedierte: “Hallucinant”

In deze wansmakelijke toestand ligt de snelwegparking in Peutie er bij. — © DBG

De snelwegparkings langs de E19 in Peutie liggen er degoutant bij. De vuilnisbakken puilen letterlijk uit en ook de omgeving is herschapen in één grote vuilnisbelt. Reden voor deze puinhoop: de verantwoordelijke aannemer is failliet gegaan.

De snelwegparking in Peutie heeft al langer geen al te beste reputatie, onder meer ook als het gaat om zwerfvuil, maar wat je er dezer dagen aantreft, slaat wel alles. De tientallen vuilnisbakken – zoals aan de kant richting Brussel als Antwerpen – zijn verworden tot eilanden van troep. Omdat ze duidelijk al een hele poos niet leeggemaakt zijn, is er almaar nieuw vuil bij gekieperd. (Lees verder onder de video)

Snelwegparking Peutie ligt er smerig bij - DBG. — © Het Nieuwsblad

Enkele opportunisten hebben er onder het motto ‘vuil trekt vuil aan’ ook duidelijk nog wat zakken zwerfvuil gedumpt die er zeker niet thuishoren. Het geheel levert hallucinante beelden op die soms net niet doen kokhalzen: ook flessen gevuld met urine zijn bijvoorbeeld van de partij. Het geheel is ongetwijfeld een festijn voor allerlei ongedierte. (Lees verder onder de foto)

De hopen vuilnis trekken heel wat ongedierte aan. — © DBG

Voor de veelal buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die er moeten verpozen, is het niet meteen een droomrustplek. “Wat een spektakel hé”, reageert één van hen sarcastisch als we voorbijwandelen.

Ook pendelaar Wim, die dagelijks op de route passeert, uit zijn afschuw. “Een ware schande. Dit is geen kwestie meer van ‘even’ niet geledigd. Dit is een stort om beschaamd over te zijn!”, klinkt het fors.

Tijdelijk contract

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is men op de hoogte. “De aannemer, die voor ons de vuilnisbakken van deze parking leegmaakt, is enkele weken geleden failliet gegaan”, reageert woordvoerder Anton De Coster. “Daardoor zijn de vuilnisbakken drie weken lang niet leeggemaakt, met een hoop afval en overlast als gevolg. Ondertussen hebben wij niet stilgezeten en een oplossing gezocht. We hebben intussen een tijdelijk contract afgesloten met een ander bedrijf. Als de parking nu nog niet helemaal opgeruimd is, zal dat zeker een van de komende dagen gebeuren.”

Geen snellere oplossing mogelijk

Volgens De Coster was een snellere oplossing uitwerken niet mogelijk. “Omdat wij ons als overheidsinstantie aan de wetgeving voor overheidsopdrachten moeten houden.” (Lees verder onder de tweet)

Volgens het ‘normale’ contract van AWV met de aannemer die failliet gegaan is worden de vuilnisbakken op de parking in Peutie in het laagseizoen drie keer per week leeggemaakt. In april, mei, juni en september is dat vier keer per week en in het hoogseizoen (juli en augustus) vijf keer per week.