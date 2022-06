Komende twee dagen druk op Brussels Airport: “Moeten zo veel mogelijk vluchten laten vertrekken voor de nieuwe staking van donderdag”

Het is druk op Brussels Airport dinsdagochtend. Want door de nationale staking vertrok er gisteren geen enkele vlucht vanop de luchthaven en dat is vandaag voelbaar. Ook morgen zal het druk worden omdat er zo veel mogelijk vluchten worden ingepland voor de staking van Brussels Airlines op donderdag. “We zitten vandaag aan een totaal van 35.000 vertrekkende passagiers, gewoonlijk zijn dat er maar 21.000”, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport.

“Het is gewoonlijk vrij rustig op dinsdag maar vandaag is dat niet het geval. Door de omboekingen is het vandaag drukker dan voorzien”, zegt Pierard. Er zijn door de staking komende twee dagen extra vluchten en extra passagiers want wie gisteren niet kon vertrekken kan vandaag wel het vliegtuig op.

“In totaal verwachten we 65.000 passagiers die vertrekken of toekomen. We zullen aan een totaal zitten van 35.000 vertrekkende passagiers, gewoonlijk zijn dat er maar 21.000 op dinsdag. Dat wil zeggen dat we er 15.000 meer zullen hebben dan gewoonlijk”.

60 procent meer passagiers, dat is voelbaar en dus heeft de luchthaven extra personeel ingezet voor de veiligheid, de screening en zijn er extra vrijwilligers ingezet om de passagiers te informeren. De wachttijden vallen voorlopig nog mee, aldus de luchthaven. “We zitten nu op de piek en die duurt vanochtend tot 11 uur. Dan wordt het rustiger met een nieuwe piek later op de dag.”

“Een half uur maakt het verschil”

Pierard raadt daarom aan om zeker niet te laat toe te komen: “We zeggen altijd dat de mensen best 2 uur op voorhand in de terminal zijn als ze een vlucht hebben binnen de Schengenzone. Wie daarbuiten vliegt komt best drie uur op voorhand toe. Een half uur minder kan op dagen als vandaag echt het verschil maken.” Ze raadt ook aan om voor het vertrek naar de luchthaven het statuut te checken van de vlucht: “Want er zijn lichte aanpassingen doorgevoerd omdat we alle vluchten op twee dagen moeten proppen. Als een vlucht aangepast is, zullen de mensen ervan op de hoogte zijn gebracht door hun vliegtuigmaatschappij, maar dubbelchecken kan nooit kwaad.”

Het zal morgen/woensdag trouwens ook druk worden want vanaf donderdag wordt er bij Brussels Airlines gestaakt. “We proberen daarom om vandaag en morgen meer vluchten te laten vertrekken om te compenseren”, aldus Pierard.