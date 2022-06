Wouter Biebauw stopt met voetballen en wordt keeperstrainer bij Club NXT

Biebauw had nog een contract voor twee seizoenen bij Beerschot, maar verliet de club na een geschil met collega-doelman Mike Vanhamel. Hij stond eerder in doel bij Roeselare, KV Mechelen en KV Oostende. Na het faillissement van Roeselare in 2020 leek zijn carrière voorbij, maar Beerschot gooide hem toch nog een reddingsboei.

“Ik wil al mijn clubs bedanken voor de kansen die ik gekregen heb om mijn talent en passie te mogen tonen aan het grote publiek.”“Bedankt aan alle trainers, kinesisten, dokters en medewerkers van die clubs! Mede door hun goeie begeleiding heb ik zo lang deze mooie job kunnen uitoefenen. Bedankt aan mijn managers en aan alle mensen die voor mij gesupporterd hebben. Als laatste bedank ik mijn gezin en familie voor de enorme steun en de vele opofferingen tijdens mijn carrière. Stay tuned for what’s next”, schrijft Biebauw op Facebook.