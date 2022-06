Campinggast Patrick Verrijck uit Peer: “Op 18 juni zaten we al aan negen inbraken en 25 diefstallen.” — © Chris Nelis

Houthalen-Helchteren

In vakantiepark Hengelhoef zijn de afgelopen weken verschillende gasten slachtoffer geworden van een hele reeks inbraken. Patrick Verrijck uit Peer bleef de hele nacht op om dieven te kunnen betrappen. “Ze snijden de tent open en stelen alles. In één nacht hebben we negen mensen moeten wegjagen.”