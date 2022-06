Australische journalist gaat helemaal uit zijn dak als nationaal elftal zich plaatst voor WK voetbal

De Australische journalist Tony Armstrong schreeuwde zich hees toen hij besefte dat Australië zich geplaatst had voor de wereldbeker voetbal. Hij bracht live verslag uit voor ABC Breakfast toen Australië Peru versloeg met penalty’s. Hij kon zijn enthousiasme niet verhullen, gooide het professionalisme over boord en ging dan maar volledig op in de feestende meute. Iemand ging zelfs lopen met zijn sjaal, maar dat kon de feestvreugde niet dempen.