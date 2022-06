Scheidsrechtersbaas David Elleray neemt ontslag en verhuist naar Zuid-Afrika: “​Ik was vereerd de groei van de Belgische arbitrage in te leiden”

“De KBVB moet met spijt meedelen dat David Elleray besloten heeft ontslag te nemen als voorzitter van het Professional Refereeing Board. Vanwege zijn verhuis naar Zuid-Afrika kan hij zich niet langer engageren om regelmatig genoeg naar België af te reizen om zijn functie terdege uit te oefenen”, klinkt het. Elleray was sinds december 2018 als adviseur actief om het niveau van de Belgische arbitrage te verhogen.

“Ik heb een groot deel van de pandemie in Zuid-Afrika doorgebracht, een land waarmee ik een lange en nauwe band heb. Toen heb ik beslist verder te gaan met mijn plannen om van Zuid-Afrika mijn thuisbasis te maken en begon ik met de bouw van een nieuw huis, dat nu bijna klaar is”, aldus Elleray. “​Omdat ik nu meer in Zuid-Afrika dan in het Verenigd Koninkrijk verblijf en fysieke aanwezigheid op het werk opnieuw vereist is, heb ik mijn internationale verplichtingen herbekeken, met name die waarvoor ik regelmatig vergaderingen, scheidsrechterscursussen en wedstrijden moest bijwonen, en ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet vaak genoeg naar België zou kunnen afreizen om mijn functie op een professionele manier uit te oefenen.”

“​Het is dan ook met grote droefheid dat ik besloten heb mijn functie neer te leggen. ​Ik was vereerd de herstructurering en de groei van de Belgische arbitrage in te leiden en ook bij te dragen aan de oprichting van een goed werkend en zeer actief Professioneel Refereeing Department (PRD). De aanzienlijke vooruitgang in de prestaties op en buiten het veld is het resultaat van de toewijding van vele mensen. Deze progressie is erg hoopvol voor de toekomst, net als de groeiende internationale reputatie van de Belgische scheidsrechters. ​Ik feliciteer alle match officials en alle mensen die hen begeleiden en met hen samenwerken en dank hen voor hun professionele instelling en vriendschap. Ik zal de Belgische arbitrage op de voet blijven volgen en wens alle medewerkers van de KBVB het allerbeste voor de toekomst.”

© BELGA

De KBVB zal nu het proces opstarten voor de opvolging van David Elleray als voorzitter van de Professional Refereeing Board.

“Ik ontmoette David voor het eerst in Londen drie en een half jaar geleden”, stelt Peter Bossaert, CEO van de KBVB. “Toen waren wij actief op zoek naar iemand die een plan kon opstellen om de Belgische arbitrage herop te bouwen. Die ontmoeting mondde uit in een mooie en positieve samenwerking waarbij de Belgische scheidsrechters onder Davids leiding grote vooruitgang hebben geboekt en de kloof met de Europese toplanden aan het dichten zijn. Ik ben David echt dankbaar voor wat hij heeft bereikt. Natuurlijk zijn er nog veel uitdagingen voor de Belgische arbitrage en daar zullen we volgend seizoen aan blijven werken. Ik heb alle begrip voor Davids besluit en wens hem het allerbeste in Zuid-Afrika, een land dat hem zeer dierbaar is.”

Eerder raakte al bekend dat Elleray op het eind van het seizoen zou stoppen als hoofd van het scheidsrechtersdepartement bij de Engelse voetbalbond. Daar werd recent een nieuw onderzoek naar hem gevoerd vanwege mogelijk racistische opmerkingen in 2014. Uiteindelijk volgde geen sanctie vanwege een gebrek aan bewijzen, wel zouden enkele aanbevelingen uit het onderzoeksrapport geïmplementeerd worden.