Niet Hendrik Van Crombrugge, wel “monster in doel” wordt de nieuwe keeper van PSV

De Argentijn speelde 188 wedstrijden voor Nice, dat hem in 2016 in zijn vaderland wegplukte bij Quilmes. Benitez was afgelopen seizoen, waarin hij 14 keer de nul hield, genomineerd voor de trofee van beste doelman in de Ligue 1, samen met Matz Sels (Straatsburg). Uiteindelijk ging de prijs naar Gianluigi Donnarumma (PSG).

“Na zes seizoenen in Frankrijk was ik toe aan verandering”, reageert Benitez op de clubwebsite. “De ambitie van PSV spreekt me enorm aan. PSV speelt om alle prijzen en naar zo’n uitdaging was ik op zoek.”

Ook Hendrik Van Crombrugge stond op de shortlist bij PSV, maar de Nederlanders kozen dus voor een “monster in doel”. Zo omschreven ze Benitez in hun aankondiging.

“Walter is een zeer ervaren keeper die zich op hoog niveau en voor langere tijd heeft bewezen”, aldus technisch directeur John de Jong. “Hij heeft bijna tweehonderd wedstrijden voor Nice gespeeld en was er geregeld aanvoerder. Onze scouting zag hem al op jonge leeftijd spelen in Argentinië en is hem blijven volgen toen hij naar Europa vertrok. Omdat we wisten dat zijn contract na dit seizoen afliep, hebben we de laatste maanden erg veel tijd en energie in zijn komst gestoken. Toen duidelijk was dat hij open stond voor een transfer naar PSV hebben we direct doorgepakt.”

Rust op keepersfront

PSV hoopt met het aantrekken van een doelman als Benitez eindelijk weer rust op het keepersfront te krijgen. Het is de afgelopen jaren een komen en gaan van keepers geweest. Het gerommel begon toen toenmalig PSV-trainer Mark van Bommel in zijn tweede seizoen begon te twijfelen aan doelman Jeroen Zoet, toen die een mindere fase kende. De doelman, die dik zes seizoenen het PSV-doel had verdedigd en driemaal kampioen was geworden, moest uiteindelijk wijken voor Lars Unnerstall, waarna Zoet de wijk nam naar FC Utrecht. Unnerstall bleef onder de lat, toen Van Bommel zijn baan was kwijtgeraakt en Ernest Faber het stokje had overgenomen in het uiteindelijk vanwege corona gestaakte seizoen 2019/2020.

Omdat de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt een doelman onder de lat wilde hebben, die sterk was in het meevoetballen, werd met ingang van het seizoen 2020/2021 doelman Yvon Mvogo gehuurd van RB Leipzig. De Zwitserse goalie kon niet echt overtuigen, waarna PSV afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro de jonge, talentvolle doelman Joël Drommel overnam van FC Twente. Maar ook Drommel bleek niet de onomstreden doelman waar PSV naar op zoek was. De goalie behield lang het vertrouwen ondanks de nodige foutjes, maar bezweek uiteindelijk onder de druk, waarna Mvogo voor de slotfase van het seizoen zijn plek onder de lat overnam.