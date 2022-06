IN BEELD. Wouter Vrancken leidt eerste veldtraining bij KRC Genk

De kop is eraf voor Wouter Vrancken bij KRC Genk. De opvolger van Bernd Storck heeft dinsdagochtend zijn eerste veldtraining als T1 van blauw-wit op gang gefloten.

Samen met Vrancken staan er met T2 Kevin Van Dessel en physical coach Glenn Vanryckeghem nog twee nieuwe gezichten op het Genkse oefenveld. Voor Van Dessel is het een terugkeer naar bekend terrein. De Antwerpenaar, die intussen al jarenlang in Genk woont, was tussen 2018 en 2020 nog actief als beloftencoach van KRC.

Naast de 19 vroege vogels die maandag al individueel op de proef werden gesteld - de internationals liggen nog op één of ander zonnig strand - maken ook drie beloften hun opwachting. Mika Godts, Yentl Van Genechten en Dario Cutillas-Carpe vervoegen de A-kern tot en met de oefenwedstrijd tegen Termien. Daarna haken zij af en komen zij terecht in de beloftenselectie, die vanaf augustus in 1B aan de slag gaat.

Het oefenprogramma krijgt intussen steeds meer vorm. Eerste sparringpartner nu zaterdag om 16 uur is buur Termien. Op zaterdag 2 juli, eveneens om 16 uur, staat SK Heist - Genk geprogrammeerd. Van 4 tot en met 9 juli verhuist KRC naar het Nederlandse Alkmaar, waar de jaarlijkse zomerstage plaatsvindt. Op woensdag 6 en zaterdag 9 juli wordt er, achter gesloten deuren, geoefend tegen respectievelijk FC Utrecht en Volendam. De tegenstander op de jaarlijkse fandag van zaterdag 16 juli is nog niet bekend.

