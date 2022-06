Brussels Airlines moet 315 vluchten annuleren, 40.000 passagiers getroffen

Tijdens de driedaagse staking van het cabinepersoneel en de piloten, van 23 tot en met 25 juni, moet luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ongeveer 60 procent van haar geplande vluchtschema schrappen. Er zijn 315 vluchten geannuleerd waarvan 38 langeafstandsvluchten, 40.000 passagiers zijn getroffen, zo heeft Brussels Airlines dinsdag bekendgemaakt. Het cabinepersoneel en de piloten staken onder meer tegen de volgens hen te hoge werkdruk.

“Eigenlijk zijn we zondag al beginnen annuleren omdat we de mensen niet in het ongewisse wilden laten tot vandaag. Maar vandaag hebben we pas ons finaal programma”, zegt Kim Daenen van Brussels Airlines. “Het goede nieuws is wel dat we 40 procent van het programma kunnen behouden maar die annulaties hebben wel een enorme impact zeker voor de start van de zomer. En dat maakt het moeilijk om oplossingen te vinden.”

Volgens Daenen zouden alle 40.000 passagiers tegen vanavond op de hoogte moeten zijn gebracht van de annulatie. “Nu is het ook zoeken naar oplossingen. We zijn de opties aan het bekijken om grotere langeafstandsvliegtuigen in te zetten voor korte afstanden. We kijken ook binnen de Lufthansa Group maar ook daarbuiten. De vluchten zitten wel redelijk vol dus ook bij de collega’s wordt dat moeilijk.”

Maandag werden alle vluchten op de luchthaven van Brussels Airlines geschrapt door de nationale staking — © BELGA

“Kom niet naar de luchthaven”

Wiens vlucht geannuleerd is heeft verschillende opties: “Ze kunnen herboeken en dus een nieuwe vlucht kiezen maar ze kunnen ook kiezen om niet te reizen, dan krijgen ze hun geld terug.” Daenen raadt aan om contact op te nemen met het callcenter maar ook daar is het vandaag ontzettend druk door de staking van gisteren: “Wij krijgen 5 keer meer oproepen dan gewoonlijk, via sociale media is dat zelfs 13 keer meer”.

Brussels Airport waarschuwt passagiers om niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. “Die mensen kunnen beter contact opnemen met het callcenter van de luchtvaartmaatschappij”, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport. Door de aankondiging van Brussels Airlines vreest de luchthaven ook dat er morgen nog meer mensen naar de luchthaven zullen komen dan gepland. “De kans is groot dat die mensen omboeken omdat ze donderdag of vrijdag moesten vertrekken. Maar er moet natuurlijk ook plaats zijn op die vluchten en die capaciteit zit vrijwel op z’n maximum. Het wordt dus een ontzettend moeilijke puzzel.”