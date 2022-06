Lanaken

Pearl Jam op bezoek in Limburg, dat gebeurt niet elke dag. Hotel La Butte aux Bois in Lanaken had de eer om de Amerikaanse rockband na hun optreden op het Nederlandse festival Pinkpop te mogen ontvangen. “We zijn zo dankbaar voor dit prachtige verblijf”, liet zanger Eddie Vedder voor hun vertrek weten via een persoonlijk kaartje.