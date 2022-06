Meteorologen verwachten voor Griekenland hittegolf van tien dagen lang

Die hittegolf barst woensdag los. Bijzonder getroffen bij zo een weer is dan de hoofdstad Athene. Daarvoor heeft de weerdienst in samenwerking met vaklui een waarschuwingsapp ontwikkeld. Bij diep rood heersen “extreme temperaturen” die een “ernstig gevaar voor de gezondheid” uitmaken.

In de praktijk is de hitte niet alleen voor oudere of zieke mensen een gevaar. Houden de hoge temperaturen aan, dan kan het lichaam ‘s nachts nauwelijks herstellen. De gevolgen kunnen ernstige cardiovasculaire problemen zijn. Daarom: draag losse, lichtgekleurde kleding, ga niet per se joggen, drink veel water en vermijd alcohol.

