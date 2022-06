Contract tussen Club Brugge en Matej Mitrovic in onderling overleg beëindigd

Geen Matej Mitrovic op de eerste training bij Club Brugge, en dat was geen toeval: het contract van de Kroatische verdediger werd in onderling overleg beëindigd.

Mitrovic had nog een verbintenis tot 2024 bij blauw-zwart, waar hij echter niet meer in de bovenste lade lag. Vorig seizoen kwam hij amper drie keer aan de bak in de competitie. Opvallend, want zijn contract werd tijdens de zomer van 2021 nog verlengd.

De 28-jarige verdediger heeft momenteel verschillende opties om zijn carrière verder te zetten. Drie (top)clubs uit Kroatië hebben alvast geïnformeerd, maar Dinamo Zagreb zou momenteel over de beste papieren beschikken. Ook een avontuur in het Midden-Oosten behoort tot de mogelijkheden.

Mitrovic arriveerde in de winter van 2018 bij Club en speelde in totaal 50 officiële wedstrijden voor de landskampioen.